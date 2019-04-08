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8 апреля 201920:28

Юлия Ефимова стала чемпионкой России на дистанции 50 метров

EPA

В Москве проходит чемпионат России по плаванию. Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова выиграла соревнования на дистанции 50 метров брассом.

Юлия преодолела 50 метров за 30,43 секунды, что принесло ей победу. На втором месте Анна Белоусова (30,98). Бронзовая награда у Натальи Иванеевой (31,03). Все три спортсменки выполнили норматив, составляющий 30,99 секунд и отобрались в сборную России для участия в чемпионате мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля. Большинство участников сборной определится в ходе первенства России, которое завершится 12 апреля.

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