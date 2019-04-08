Украина пожаловалась на немецкую делегацию в ПАСЕ

На немецких делегатов в ПАСЕ пожаловался депутат Верховной рады Украины Борислав Береза. Представители Германии на неформальном закрытом заседании, по его словам, оскорбили украинских коллег. Были и грубые ругательства, и ненормативная лексика, пояснил Береза.

На заседании обсуждали изменения в регламент ПАСЕ, которые позволили бы российской делегации вернуться в зал заседаний, сообщает РИА Новости. Тогда украинские депутаты подняли перед делегатами от ФРГ главный, по словам Березы, вопрос: что для вас важнее — деньги или принципы?

Ответ главы германской делегации Андреаса Ника депутат Рады Борислав Береза сравнил с поведением гопоты, а риторику немецких депутатов посчитал оскорбительной.

Украина неоднократно грозилась выйти из ПАСЕ, если делегация России будет восстановлена в правах.

Права голоса и ряда значимых полномочий российскую делегацию в ПАСЕ после проведения референдумов в Крыму и Севастополе и воссоединения Крымского полуострова с Россией в 2014 году. После этого санкции к россиянам только ужесточались.

С 2016 года российские делегаты прекратили приезжать на заседания ПАСЕ. С 2019 года Москва отказалась вносить плату на работу ПАСЕ.

После этого ПАСЕ с января 2016 года сократила число делегатов от стран-участниц в нескольких комитетах. Ранее состав делегаций формировался по предложениям политических групп и не имел ограничений по количеству участников.

Под сокращения попали представители Украины в регламентном комитете. Это потенциально открывает путь к возвращению России в ПАСЕ. Глава украинской делегации Владимир Арьев назвал изменения в регламент "мелкой местью за принципиальную позицию Киева".