Тема:

Боевые действия в Ливии 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
8 апреля 201921:54

При ударе по Триполи авиация Хафтара едва не разбомбила самолет с паломниками

EPA

Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифа Хафтара нанесла удар по единственному действующему в Триполи международному аэропорту Митига. В результате бомба взорвалась недалеко от самолета с 200 паломниками, вылетавшего в Саудовскую Аравию. О пострадавших не сообщается, передает итальянский новостной сайт TGCom 24.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, чтобы таким образом прекратить существующее в стране двоевластие. Восточные регионы страны подчинены парламенту и национальной армии во главе с Хафтаром, а в Триполи базируется признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

 

По последним данным, в ходе боев погиб уже 51 человек, передает "Интерфакс". Однако глава МИД временного правительства Ливии Абдель Хади Хвеиш, поддерживающий Хафтара, считает, что конфликт продлится недолго.

"Операция закончится быстро, так как ливийский народ принял это решение, а армия лишь выполняет. Ливийцы устали от притеснений свобод, тюрем, убийств, похищений насилия и преступлений", — сказал Хвеиш РИА Новости.

Ранее по теме

Сейчас

19:25

Иран объявил армию США террористической организацией

18:26

Упавшая кровля завода под Нижним придавила рабочих

16:59

Спикер парламента опроверг информацию о перевороте в Судане

16:33

Ишаев возместил ущерб "Роснефти"

15:39

Арашуков оставлен под арестом

15:07

Одесский глава отказался подчиняться Порошенко

13:15

В Москве простились с Алексеем Булдаковым

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

АЭС, С-400 и "Турецкий поток": Путин и Эрдоган объявили перекрестный год культуры и туризма

АЭС, С-400 и "Турецкий поток": Путин и Эрдоган объявили перекрестный год культуры и туризма

2 часа назад
Иран объявил армию США террористической организацией

Иран объявил армию США террористической организацией

3 часа назад
Конструктор корабля Гагарина умер за четыре дня до 58-летия исторического полета

Конструктор корабля Гагарина умер за четыре дня до 58-летия исторического полета

3 часа назад
Подростковый сленг, мифы о наркотиках и путаница с дебатами: Порошенко бросил на Зеленского все силы

Подростковый сленг, мифы о наркотиках и путаница с дебатами: Порошенко бросил на Зеленского все силы

1 час назад
При ударе по Триполи авиация Хафтара едва не разбомбила самолет с паломниками

При ударе по Триполи авиация Хафтара едва не разбомбила самолет с паломниками

1 час назад
Украина пожаловалась на немецкую делегацию в ПАСЕ

Украина пожаловалась на немецкую делегацию в ПАСЕ

1 час назад
Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

12 часов назад
Алабино стало Красной площадью: прошла первая из 15 репетиций Парада Победы

Алабино стало Красной площадью: прошла первая из 15 репетиций Парада Победы

1 час назад
В Калининграде нашли старинную бутылку с немецкими ядовитыми конфетами

В Калининграде нашли старинную бутылку с немецкими ядовитыми конфетами

4 часа назад
ГИБДД рассказала, что изменится в работе автошкол

ГИБДД рассказала, что изменится в работе автошкол

4 часа назад
Показушная роскошь: экс-муж не отдает Волочковой долг в 3 миллиона долларов

Показушная роскошь: экс-муж не отдает Волочковой долг в 3 миллиона долларов

5 часов назад
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

10 часов назад
Тарасенко и Радулов названы звездами недели НХЛ

Тарасенко и Радулов названы звездами недели НХЛ

3 часа назад
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить

Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить

5 часов назад
Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"

Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"

9 часов назад
Группа "Курайсы" представит этно-шоу "Музыка ветра" в Доме музыки

Группа "Курайсы" представит этно-шоу "Музыка ветра" в Доме музыки

10 часов назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

12 часов назад
Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

07.04.2019 21:30
Валентина. Документальный фильм Саиды Медведевой и Евгения Рожкова

Валентина. Документальный фильм Саиды Медведевой и Евгения Рожкова

07.04.2019 18:25
3 493
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
"60 минут" впервые показали на украинском ТВ

"60 минут" впервые показали на украинском ТВ

1 час назад
"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" и вышел в финал Кубка Гагарина

"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" и вышел в финал Кубка Гагарина

1 час назад
Весеннее цветение: проблемы у аллергиков начались раньше времени

Весеннее цветение: проблемы у аллергиков начались раньше времени

1 час назад
Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome

Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome

2 часа назад
В шведских тюрьмах закончились места

В шведских тюрьмах закончились места

3 часа назад
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший

Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший

3 часа назад
Американский разведчик объявился около Хмеймима

Американский разведчик объявился около Хмеймима

3 часа назад
Еще до начала сезона отпусков платные трассы подорожают

Еще до начала сезона отпусков платные трассы подорожают

3 часа назад
Бывшего военного атташе Новой Зеландии судят за подглядывание в туалете посольства в США

Бывшего военного атташе Новой Зеландии судят за подглядывание в туалете посольства в США

4 часа назад
В Пентагоне рассказали, как AR-шлем Microsoft поможет солдатам

В Пентагоне рассказали, как AR-шлем Microsoft поможет солдатам

4 часа назад
Самые аварийные регионы России: рейтинг 2018 года

Самые аварийные регионы России: рейтинг 2018 года

4 часа назад
Умерла еще одна девушка Бонда из "Голдфингера"

Умерла еще одна девушка Бонда из "Голдфингера"

5 часов назад
Спикер парламента опроверг информацию о перевороте в Судане

Спикер парламента опроверг информацию о перевороте в Судане

5 часов назад
Саакашвили потребовал у Порошенко вернуть ему украинский паспорт

Саакашвили потребовал у Порошенко вернуть ему украинский паспорт

6 часов назад
Российские операторы связи недовольны инновациями Apple и Samsung

Российские операторы связи недовольны инновациями Apple и Samsung

6 часов назад
Ишаев возместил ущерб "Роснефти"

Ишаев возместил ущерб "Роснефти"

6 часов назад
Алексея Булдакова похоронили с воинскими почестями

Алексея Булдакова похоронили с воинскими почестями

7 часов назад
Оренбургский пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов

Оренбургский пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов

7 часов назад
Неправильное питание убивает больше людей, чем курение и гипертония

Неправильное питание убивает больше людей, чем курение и гипертония

8 часов назад
Геймер обменял приставку на машину для матери

Геймер обменял приставку на машину для матери

8 часов назад
Улыбка сквозь слезы: главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Улыбка сквозь слезы: главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

8 часов назад
Фобия нового времени: почему люди боятся разговаривать по телефону

Фобия нового времени: почему люди боятся разговаривать по телефону

9 часов назад
В Интернете появился трейлер индийского мультфильма с непроизносимым названием

В Интернете появился трейлер индийского мультфильма с непроизносимым названием

9 часов назад
Эммануил Виторган: Собчак - очень достойный человек, я желаю ей счастья и любви

Эммануил Виторган: Собчак - очень достойный человек, я желаю ей счастья и любви

17 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

04.04.2019 12:03
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34