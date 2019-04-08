"60 минут" впервые показали на украинском ТВ

Популярный украинский телеведущий Андрей Пальчевский включился в эфир "60 минут" во время своего эфира на канале NewsOne. На украинском ТВ было слышно, что говорят и что спрашивают эксперты и ведущие российского ток-шоу.

Пальчевский назвал обвинения Петра Порошенко в адрес Владимира Зеленского в том, что он якобы является наркоманом, "обвинениями геббельсовского типа". По его словам, Зеленский стал тефлоновым. Есть такое понятие в политологии и политике: это как сковорода с тефлоновым покрытием, к которой ничего не пристает. "Подобный черный пиар не сработает", — уверен Пальчевский, который, кстати, открыто поддерживает Зеленского на выборах.

"Все обвинения, которые выдвигаются против него, разбиваются о скалу народного неприятия. Играть на этом поле его оппоненту (Петру Порошенко) — очень опасная затея, потому что, он сам теряет свой авторитет", — считает Пальчевский.



Штаб Порошенко обвинил Зеленского в том, что он сдал анализы понарошку и предложил пересдать их всерьез. Президент Порошенко заявил, что вообще считает необходимым внести соответствующие изменения в законодательство о выборах, сделав бы эту процедуру обязательной, "потому что вопрос отсутствия алкогольной и наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это вопрос национальной безопасности".

Сам Порошенко тоже сдал анализы. Вскоре главврач одной из киевских наркобольниц сообщил, что результаты экспресс-теста анализов Порошенко показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества.

Сдачу анализов двух кандидатов в президенты Украины высмеяли все, кто только мог. Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко даже предложил Зеленскому и Порошенко пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве.

1 апреля за кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Его главный конкурент, действующий лидер Украины Петр Порошенко, набрал чуть менее 16% голосов. Так как ни одному кандидату не удалось набрать более 50% голосов, Центризбирком Украины объявил о назначении второго тура выборов. Он пройдет 21 апреля.