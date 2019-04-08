"Реал" собирается приобрести вратаря "Челси"

Мадридский "Реал" намерен летом приобрести вратаря лондонского "Челси" Кепу Аррисабалагу. "Королевский клуб" собирается начать переговоры о приобретении запасного вратаря сборной Испании уже летом.

"Реал" хотел приобрести Кепу, когда тот выступал за "Атлетик". Но прийти к согласию не удалось. Мадридцы купили вратаря "Челси" Тибо Куртуа, а лондонцы в свою очередь заключили контракт с Кепой, цена которого составила 80 миллионов евро.

Вернувшийся на пост главного тренера "Реала" Зинедин Зидан снова попросил приобрести Кепу Аррибасалагу. В свою очередь Кепа не слишком уютно чувствует себя в Лонлдоне после конфликта с главным тренером "синих" Маурицио Сарри.