"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" и вышел в финал Кубка Гагарина
Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал победитель Восточной конференции омский "Авангард", выигравший в Уфе у "Салавата Юлаева" 1:0. Счет в серии стал 4:2 в пользу сибиряков.
Шестая встреча выдалась очень упорной. Основное время завершилось вничью 0:0. Не было заброшено шайб ни в первом, ни во втором дополнительных периодах. И только на 110- минуте защитник "Авангарда" Алексей Бондарев смог поразить ворота уфимцев – 1:0.
"Авангард" выиграл и матч, и серию 4?2, став таким образом победителем Восточной конференции и первым финалистом Кубка Гагарина. Второй участник финала – сильнейший клуб Западной конференции определится в матче СКА и ЦСКА. После шести встреч в серии ничья 3:3.
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