Взрыв мины на колесах в Афганистане унес жизни четверых американских солдат

Заминированный автомобиль взорвался в Афганистане рядом с колонной американских военнослужащих при въезде на авиабазу Баграм. Четверо американцев погибли на месте, еще три американских солдата ранены.

О погибших известно, что трое из них – "джи-ай", еще один погибший – контрактник, обслуживавший базу, сообщает РИА Новости. Имена погибших будут названы только после того, как о трагедии будут проинформированы родственники жертв теракта.

Баграм — крупнейшая авиабаза Пентагона и войск НАТО в Афганистане. База расположена в провинции Парван в 47 километрах к северу от Кабула – столицы Афганистана.