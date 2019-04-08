ЧП в Калининграде: часть города без света

Часть Калининграда лишилась электроэнергии, причины сбоя и место аварии устанавливаются.

По сообщениям очевидцев, электричества нет на улицах в центральной части города (например, на Московском проспекте, улицах Фрунзе, Литовский вал). Отключено уличное освещение не работают светофоры, сообщает ТАСС.