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9 апреля 201900:03

В Петербург на Арктический форум прибывают скандинавские политики

В Санкт-Петербург прибыл президент Финляндии Саули Ниинистё. Там он поучаствует в Международном арктическом форуме и встретится с Владимиром Путиным. Форум под названием "Арктика — территория диалога" будут проходить 9 и 10 апреля.

Финский лидер приехал на скоростном пассажирском поезде "Аллегро".

Также в Петербург прибыл премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Он также планирует встретится с российским президентом. Все высокие гости выступят на пленарном заседании "Арктика – океан возможностей". Модератором мероприятия станет старший исполнительный редактор Bloomberg по глобальному бизнесу и финансам Джон Фраэр.

Еще один важный гость — премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Для главы норвежского правительства — это первый визит в Россию со времен Олимпиады в Сочи. В целом такого количества политиков мирового уровня в Арктическом форуме не участвовало никогда.

Еще на форум прибыл президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон. Как ранее сообщали представители официального Рейкьявика, островное государство занимает активную позицию в международной работе по развитию Арктики и выступает за сотрудничество между странами.

Как следует из программы форума, основное внимание в течение двух дней масштабного мероприятия будет уделено вопросам устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления международного сотрудничества.

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