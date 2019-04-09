25-летие Рунета: основные тезисы форума по управлению интернетом
Российские интернет-компании доказали свою конкурентоспособность и эффективность в условиях открытого рынка. Об этом заявил Сергей Кириенко на десятом Российском форуме по управлению интернетом (RIGF). Центральной темой этого года стало 25-летие Рунета. В программе — развитие искусственного интеллекта и эволюция цифрового пространства.
Безопасность в интернете, большие данные, искусственный интеллект, офлайн-проекты, конкуренция, монополизм. Тем на форуме обсуждают десятки, но в каждом выступлении звучит цифра 25 и словосочетание "точка ру".
2019 год для российского интернета юбилейный. 7 апреля 1994 года был официально зарегистрирован национальный домен верхнего уровня "точка ру". За четверть века Рунет превратился в один из самых заметных сегментов глобальной паутины.
"Россия уже играет особую роль. Во-первых, Рунет отличается от многих других национальных сегментов интернета, если можно об этом говорить, потому что мы понимаем, глобальная сеть, но тем не менее принято выделять какие-то национальные сегменты. У нас есть свои поисковые системы, свои социальные сети – много того, чего нет в других развитых европейских странах. Русский язык – второй по популярности ресурсов в интернет-пространстве, домен РФ – самый популярный в мире домен, который записан силами национального алфавита. Это индикаторы развития интернет-технологий в стране", — говорит Андрей Воробьёв, директор координационного центра доменов .RU / .РФ.
Сам же Российский форум управления интернетом отмечает 10-летие. И сегодня главная тема здесь — роль России в создании понятных для всех, согласованных, общих и прозрачных правил существования онлайн. Тема назрела, и слово "регулирование" звучит на форуме чаще остальных.
"Вопрос о том, должно ли международное сообщество и государство участвовать в регулировании интернета, мне кажется, не стоит. Это неизбежно. А вот как выстроить это регулирование? Как сделать так, чтобы удержать эту тонкую грань, в которой безопасность граждан, их интересы, государственная безопасность каждой страны будут обеспечены, но при этом будут сохранены условия и свобода для конкуренции и развития – это важнейший вопрос. Нам кажется, что самое главное здесь – это совместная работа. Это работа в первую очередь с самим интернет-сообществом. Я верю в саморегулирование интернет-рынка", — говорит Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
Российский форум по управлению интернетом — это составная часть подобного глобального форума, который был инициирован генсеком ООН в 2006 году. Приехавшие в Москву представители организации тоже говорят об угрозах и необходимости бороться с ними.
"Генеральный секретарь подчеркнул, что новые технологии генерируют фундаментальные вызовы в отношении этики и прав человека, мира и безопасности, рабочих мест и даже самого выживания общества в том виде, в котором мы его знаем сегодня. Учитывая все это и стремясь к решению тех же проблем, которые поставлены перед сегодняшним форумом, генсек ООН в конце прошлого года учредил группу высокого уровня по цифровому сотрудничеству. Ее задача – повысить осведомленность общества о преобразующем влиянии цифровых технологий и определить новые пути для решения возникающих проблем", — заявил Владимир Кузнецов, директор информационного центра ООН.
В необходимости регулирования интернета никто не сомневается.
"Нужно, чтобы то регулирование, которое государство нам дает, было максимально открытым, прозрачным; чтобы было понятно, что происходит. Чтобы все могли понять, как данное регулирование устроено. Очень важна равноприменимость. Это то, с чем мы столкнулись… история с меморандумом, например. Нам было важно, что Google тоже будет этот меморандум выполнять, потому что если он этого не делает, то мы теряем пользователей ", — говорит Елена Бунина, директор по оргразвитию и управлению персоналом "Яндекса", генеральный директор "Яндекса".
Впрочем, регулирование — это только малая часть тем, которые обсуждают на форуме. RIGF-2019 продолжается, в нынешнем году он только начало череды событий, связанных с круглой датой.
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