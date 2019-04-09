СК заинтересовался историей 11-летней девочки с онкозаболеванием, с которой сняли инвалидность
Новость о том, что с 11-летней жительницы Ярославля Дарьи Курацаповой с диагнозом "молекулярная ретинобластома на третьей стадии" сняли инвалидность, возмутила не только жителей города, но и всех неравнодушных людей из разных уголков страны.
Как только эта история получила громкую огласку, член Совета по правам человека при президенте России, адвокат Шота Горгадзе решил оказать семье Дарьи юридическую помощь, чтобы девочке восстановили инвалидность.
В марте стало известно, что следственное управление СК по Ярославской области проводит проверку правомерности снятия статуса инвалида с онкобольной Дарьи Курацаповой. Отец девочки был вызван в следственный отдел СК по Заволжскому району Ярославля для дачи показаний.
Частная история стала общественным достоянием после того, как папа девочки попытался обжаловать результаты медико-социальной экспертизы, которая сняла статус инвалида у его 11-летней дочери.
В 2011 году у Дарьи было обнаружено редкое онкологическое заболевание — молекулярная ретинобластома в III стадии. Семья собрала деньги на лечение в Израиле, где врачи смогли остановить болезнь, но для этого пришлось удалить пораженный глаз.
В России девочке была назначена инвалидность, но в конце 2018 года статус был снят. По словам отца, комиссия ссылалась на то, что ребенок видит хорошо и одним глазом, а по основному диагнозу — онкологическому — наблюдается стойкая ремиссия, то есть она выздоровела.
Отец просит оставить инвалидность хотя бы до 18 лет. Результаты медико-социальной экспертизы Андрей Курацапов оспорил в Министерстве труда.
По его мнению, правила присвоения статуса инвалидности для детей нужно пересмотреть, потому что детские онкологические заболевания требуют специфического лечения, реабилитации, психологического и юридического сопровождения.
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