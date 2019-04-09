Дубль Азара принес "Челси" победу над "Вест Хэмом"

Лондонский "Челси" вышел на третье место в английской премьер-лиге. В заключительной встрече 33 тура "синие" со счетом 2:0 обыграли другой столичный клуб "Вес Хэм".

Оба мяча в составе победителей забил их капитан Эден Азар. На 24 минуте бельгиец отличился после передачи Рубена Лофтуса-Чика. На 90 минуте Азару ассистировал Росс Баркли.

Победа позволила "Челси" набрать 66 очков и выйти на третье место в турнире. В следующем туре лондонцам предстоит сыграть на выезде с "Ливерпулем".