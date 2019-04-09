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Франция. Протесты "желтых жилетов" 52 минуты назад
Франция: большие политические дебаты, или бенефис Макрона
Во Франции подвели итоги больших дебатов. Эта масштабная общенациональная дискуссия прошла по инициативе Эммануэля Макрона и должна была помочь Пятой республике выйти из кризиса. Однако вопросов меньше не стало, да и рейтинг президента падает — на два процента только в этом месяце. Теперь все надеются, что ситуацию прояснит следующее выступление Макрона по итогам дебатов.
Премьер-министр Эдуард Филипп выглядел довольным и спокойным, в зале на подведении итогов больших дебатов пригласили проверенных людей. Речь заранее написана, зачитывал по бумажке, но выступление неожиданно прервали громкие выкрики.
Он отшутился с иронией, но настроение было испорчено. Позади 10 тысяч собраний по всей стране, около 100 часов обсуждений, почти полутора миллиона оставленных в интернете предложений. Книги жалоб пополнили отзывы на работу 16 тысяч мэрий. По задумке организатора Эммануэля Макрона, большие дебаты должны были помочь французам выпустить пар, и, следовательно, свести на нет движение "желтых жилетов", которое уже 21 субботу подряд выходит на протест. Премьер уверял, их недовольство теперь услышано.
Судя по статистике французов больше всего интересовало падение покупательской способности — 52 процента. 46 процентов беспокоили повышение налогов и сборов. Но интересно, что самое активное участие в дискуссиях, по данным социологов, приняли не те, кто выходит на протесты, а жители больших городов и богатых районов, по сути электорат нынешнего французского президента. При этом встречи регулярно бойкотировали в зависимости от региона то правые, то левые. "Желтых жилетов" пустили лишь раз и то всего несколько человек.
"Большие дебаты не были проведены, скажем так, на должном уровне. Они не отражают в полной мере проблемы людей и их требования, так как эти дебаты не были достаточно открытыми. А требования людей остаются прежними: социальные, демократические, точно так же, как и климатические. К нашим словам по-прежнему не прислушиваются. А у нас много требований, они касаются всех сфер жизни", — говорит Мари-Элен Кальви.
Социологи публикуют разгромные для Макрона цифры. Лишь 6 процентов французов считают большие дебаты успешными, лишь треть считает, что они помогут решить сложившийся в стране кризис. Они уверены, что для Макрона эти дебаты — предвыборная площадка, где он лишний раз может во всеуслышание изложить свои мысли.
Взять хотя бы самую первую встречу в городе Суилак, на которую позвали 600 мэров французских городов. Я здесь, чтобы вас слушать, уверял Макарон, правда из шести с половиной часов, три с половиной часа говорил он сам. Впечатлением от встречи поделился один из участников — мэр городка Грабель Рене Ревель
"Я хочу сказать, что это был настоящий маскарад. Господин Макрон смело заявил, что дебаты будут, что называется, без фильтров. Но по факту дебаты только из них и состояли. Во-первых, не допустили ни одного гражданина. Вокруг города в радиусе 10 километров установили заграждения. А когда я попытался высказаться, выяснилось, что выступающих выбирают главы департаментов".
Его соперник по второму туру президентских выборов, ныне глава партии Национальное объединение Марин Ле Пен считает, что обещанные новые меры правительства уже разработаны, а большие дебаты — это лишь прикрытие. Утечки из Елисейского дворца позволяют сделать вывод, что Макрон от своей экономической и социальной политики не отступит, несмотря на протесты и падение рейтинга.
По словам официального представителя правительства Сибет Ндиайе, новые меры подразумевают сокращение 120 тысяч госслужащих. Среди рассматриваемых вариантов также повышение налогов, уменьшение отпуска и повышение пенсионного возраста. Хотя премьер-министр сегодня обещал обратное.
Итоги больших дебатов, которые длились три месяца, будут представлены в национальной ассамблее и сенате, следом, Эммануэль Макрон объявит о дальнейших шагах. Новую программу он уже назвал, на манер "желтых жилетов", вторым актом своего президентства. Впрочем, эксперты уверены, разворота не будет. Новые тезисы, как и сами дебаты, лишь часть его европейской предвыборной кампании. До битвы за места в Европарламенте осталось чуть больше месяца.
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