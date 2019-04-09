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9 апреля 201904:02 Анна Воронина

Итальянский премьер задумал реформировать весь Евросоюз

Реформировать Европарламент и весь Евросоюз. С таким грандиозным планом выступил итальянский премьер Маттео Сальвини. Впрочем, не один, а вместе с единомышленниками из европейских правых партий. Их Сальвини пригласил в Милан для обсуждения создания альянса, который должен стать самой многочисленной европейской фракцией. А в идеале — занять большинство кресел в Европарламенте по итогам выборов 26 мая.

Мало в Европе союзов, решили создать еще один: Европейский альянс народов и наций. По сути – союз правых сил Старого Света, объединить которые предложил сторонник жестких мер по сдерживанию миграции итальянский премьер Маттео Сальвини. Единомышленников пригласил на встречу в Милан.

"Мы — полноправные представители политических партий, которые хотят начать работу над созданием нового подразделения после выборов в Европарламент 26 мая. Это будет альянс народов и наций. Мы хотим изменить Евросоюз, реформировать Европейский парламент, но ни в коем случае не уничтожить эти институты. Мы хотим радикальных изменений, чтобы Евросоюз смог расширить возможности стран-участниц", — говорит сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен.

Объявить о создании альянса после голосования решили именно в канун выборов. Аналитики уверены, такой ход ни что иное как попытка Маттео Сальвини повысить шансы правых кандидатов занять побольше кресел внутри Европарламента. В идеале и вовсе с их помощью создать коалицию большинства. Объединяющих факторов, благо, хватает.

"Я считаю, что прежде всего нас роднит необходимость защитить сотрудничество европейских государств и при этом соблюсти интересы каждого европейского государства в отдельности. И мы не пытаемся навязать общий подход к решению разных политических вопросов. Но очень важно положить конец нелегальной миграции, которую мы наблюдали в Европе последние 5 лет. Сложившаяся ситуация показывает, что Брюссель относится недостаточно серьезно к европейской безопасности в вопросах границ и борьбы с терроризмом. Мы – именно те люди, которые найдут правильное решение", — говорит Андерс Вистисен, "Народная партия Дании".

Маттео Сальвини выразился жестче. По его словам, на первом месте – защита внешних границ, национальной идентичности, истории, прав и традиций. И главный враг этого – "исламский фанатизм и исламский терроризм". И то, и другое, уверен Сальвини, пришло на территорию Европы по вине европейских бюрократов и банкиров, засевших в Брюсселе. А Евросоюз, основанный на бизнесе и финансах, — это оживший кошмар для европейцев. Альянс же намерен работать над новой европейской мечтой. В том числе продвигать идею расширения полномочий членов ЕС. В частности, в вопросе отмены санкций против России.

"Санкции на сегодняшний день ничего не решили, поэтому я предпочитаю диалог. Но поскольку наша политическая семья растет, это будет предметом обсуждения со всеми новыми членами, которые еще не являются частью нашей группы", — говорит вице-премьер Италии, лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини.

В целом альянс будет выступать за развитие отношений между ЕС и Россией. Пока в новом блоке 4 участника. "Немецкая Альтернатива для Германии", датские консерваторы, их единомышленники из Финляндии и итальянская "Лига". Открыто пригласили присоединиться британских тори, раз уж Brexit откладывается, а также поляков. Впрочем, спешат в альянс не все евроскептики.

"Крайне правым достаточно сложно объединяться, они все являются радикальными патриотами своих стран. И на первом месте – собственный национальный интерес. На основе приоритета собственного национального интереса объединяться с другими всегда трудно. Но тут, я думаю, что все достаточно перспективно развивается, и почти все социологи и политологи пророчат движению этих евроскептиков большой успех на ближайших выборах", — говорит ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

Специалисты полагают, что если альянсу удастся получить большинство кресел в Европарламент, то для Европы это будет настоящей революцией, если не переворотом. В общей сложности блок планирует объединить 10 партий, а свою платформу обнародовать в течение месяца.

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