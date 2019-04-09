Британский парламент одобрил законопроект об отсрочке жесткого Brexit

Палата общин британского парламента окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Получена и санкция королевы Елизаветы II. Новый закон дает возможность в последнюю минуту избежать катастрофы выхода из ЕС без соглашения.

Автор законопроекта, депутат от лейбористов Иветт Купер отметила, что Brexit без сделки обернулся бы тяжелым ущербом для рабочих мест, производства и безопасности Великобритании.

Законопроект обязывает правительство просить отсрочку, чтобы избежать выхода из Евросоюза без соглашения.

Обычно рассмотрение законопроектов занимает гораздо более долгий срок, но из-за чрезвычайных обстоятельств документ рассмотрели в экстренном порядке. А королева, согласно законам конституционной монархии, не имеет права чинить препятствий одобренным парламентом документам, сообщает "Интерфакс".