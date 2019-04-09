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9 апреля 201902:35

Азар не собирается покидать "Челси"

EPA

Капитан лондонского "Челси" Эден Азар заявил, что не собирается покидать клуб. Ранее появилась информации о том, что Азар дал согласие на переход в "Реал".

"Я сосредоточен на игре за "Челси". До конца сезона я не хочу даже слышать о других командах. Мы выиграли три встречи набрали хороший ход", — приводит слова бельгийца ВВС.

Эден Азар забил два мяча в ворота "Вест Хэма" и принес "синим" победу 2:0. Всего же Эден забил в премьер-лиге 75 мячей, что позволило ему обойти Криштинау Роналду.

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