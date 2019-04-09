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9 апреля 201903:30

США могут ввести пошлины против товаров из Евросоюза за его субсидии Airbus

EPA

США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, пока он не прекратит субсидировать Airbus. Об этом говорится в сообщении офиса торгового представителя Соединенных Штатов.

"Всемирная торговая организация неоднократно заключала, что субсидии Европейского союза концерну Aribus оказывали обратный эффект на Соединенные Штаты", — сказано в документе.

Поэтому, заключили в Офисе, начинается процесс определения продукции ЕС, к которой могут быть применены дополнительные сборы, пока Евросоюз эти субсидии не прекратит.

Одновременно с этим ведомство опубликовало предварительный список товаров "для публичных комментариев". В него входят гражданские вертолеты и самолеты, включая самолеты Airbus, их комплектующие. Кроме того, в списки включены продукты. Окончательный список товаров будет сформулирован после публикации выводов ВТО.

При этом там содержится уточнение, что под новые сборы подпадают только товары из четырех стран: Франции, Германии, Испании и Великобритании, сообщает РИА Новости.

Airbus — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путём слияния нескольких европейских авиапроизводителей. Boeing Company — корпорация американская. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Эти две компании с конца 1990-х годов разделили глобальный рынок пассажирских самолётов во всех секторах рынка.

На прошлой неделе Boeing заявила о намерении сократить месячный выпуск лайнеров 737 Max 8 почти на 20% после двух случаев крушения самолетов этой модели (после этого авиационные власти различных стран ввели запрет на использование самолетов такого типа).

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