Генпрокуратура: число коррумпированных сотрудников ФСБ выросло в два раза

Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

Всего число выявленных коррупционеров в 2018 году составило почти 16 тысяч, в том числе должностных лиц немногим более 10 тысяч, сообщает РИА Новости.

В докладе отмечается, что в процентном отношении больше всего коррупционеров выявлено в рядах Федеральной службы безопасности (их количество выросло с 17 до 39 человек). В органах внутренних дел количество коррумпированных сотрудников выросло с 956 до 971 (рост на 1,6%), а в Следственном комитете — с 21 до 29 (на 38,1%).

В марте 2019 года президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ отметил, что помимо борьбы со шпионажем (работа контрразведки названа эффективной — пресечена деятельность почти 600 шпионов), ФСБ необходимо сосредоточить усилия на проблеме терроризма (за последние 10 лет число преступлений террористической направленности снизилось более чем в 100 раз) и коррупции.

Владимир Путин поставил задачу активнее выявлять преступные схемы, которые наносят ущерб государству и бизнесу, в том числе пресекать злоупотребления на финансовых рынках, оперативно реагировать и на нарушение прав предпринимателей со стороны силовых органов.