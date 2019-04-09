Аэропорт Триполи возобновил работу после воздушной атаки

Единственный действующий аэропорт Триполи частично возобновил работу после воздушной атаки, которую провела Ливийская национальная армия. В ООН осудили эти авиаудары, которые нанесли подразделения маршала Хафтара.

Как заявил командующий войсками маршал Халиф Хафтар, целью были военные самолёты Правительства национального согласия (ПНС). После этого все гражданские самолёты из аэропорта эвакуировали, рейсы отменили. В ООН эти авиаудары осудили.

"Генеральный секретарь глубоко осуждает военную эскалацию и продолжающиеся столкновения внутри и в окрестностях Триполи, включая воздушную атаку, совершённую Ливийской национальной армией по аэропорту "Митига". Он призывает срочно остановить все военные действия и прекратить конфликт", — говорится в заявлении Антонио Гутерреша.

Армия Хафтара ударила по аэропорту после того, как авиация ПНС атаковала ее подразделения. Во время столкновений уже погибли не менее 50 человек.

Под угрозой был лайнер, на борту которого были 200 паломников, они летели в Саудовскую Аравию. Среди убитых есть и гражданские лица. По сообщениям Всемирной организации здравоохранения, погибли два доктора, которые пытались эвакуировать раненых.

Свои дома покинули почти три с половиной тысячи жителей, передает телеканал "Россия 24".