На Арктическом форуме обсудят экономические и социальные проекты

Международный форум "Арктика — территория диалога" начинается сегодня в Санкт-Петербурге. Он продлится два дня.

Основными темами станут развитие экономических и социальных проектов в Арктическом регионе, а также улучшение транспортной инфраструктуры и производство сжиженного природного газа.

Участниками форума станут представители почти 350 компаний из 11 стран мира. Ожидается, что сегодня в Петербург прибудет и Владимир Путин.

Он проведёт двусторонние встречи с премьер-министрами Швеции и Норвегии, с президентом Финляндии. На завтра у российского лидера запланированы переговоры с главой Исландии, передает телеканал "Россия 24".