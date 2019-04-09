Самый крупный лесной пожар бушует сейчас в Магаданской области. Горят свыше 4 000 гектаров леса.

Как сообщили в "Авиалесоохране", угрозы населенным пунктам нет. Распространению огня препятствуют водные и снежные преграды, передает "Россия 24".

Всего в России огнем охвачено более пяти тысяч гектаров леса в Амурской области, Хабаровском крае и Забайкалье.

Пожароопасный сезон открыт больше чем в 30 регионах России.