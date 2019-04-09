Нетаньяху - Ганц: Израиль в ожидании нового премьера

9 апреля в Израиле состоятся парламентские выборы. По их итогам также будет назначен премьер-министр. Основные претенденты – действующий глава государства Биньямин Нетаньяху и бывший глава Генштаба Бенни Ганц.

Нетаньяху представляет партию "Ликуд". Если его партия победит на выборах, то он возглавит правительство Израиля уже в пятый раз.

Бенни Ганц идет от политического блока "Кахоль-Лаван" – "бело-синие" – по цветам флага Израиля. Его активно поддерживают в армии, передает "Россия 24".

Позиции Нетаньяху ослаблены коррупционным скандалом. Как отмечают политологи, предсказать итоги голосования невозможно.