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Дело саудовского журналиста 44 минуты назад
9 апреля 201907:39
Саудовским чиновникам запрещен въезд в США из-за убийства Джамаля Хашогги
Шестнадцати саудовским чиновникам запрещен въезд в США из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги. Ограничения распространяются и на их семьи. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал в октябре 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, передает "Россия 24". Позднее Эр-Рияд признал убийство журналиста.
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