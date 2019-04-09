Саудовским чиновникам запрещен въезд в США из-за убийства Джамаля Хашогги

Шестнадцати саудовским чиновникам запрещен въезд в США из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги. Ограничения распространяются и на их семьи. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал в октябре 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, передает "Россия 24". Позднее Эр-Рияд признал убийство журналиста.