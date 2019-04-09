Леонида Слуцкого ждет наказание за эмоциональную критику судьи

Во вторник дисциплинарный департамент Королевского футбольного союза Нидерландов вынесет решение по делу тренера "Витесса" Леонида Слуцкого. Бывшему наставнику ЦСКА и сборной России грозит наказание.

В воскресенье возглавляемый Слуцким "Витесс" принимал чемпиона страны ПСВ. Команда Слуцкого вела в счете 2:0 и 3:2, но не смогла удержать победный счет. В итоге ничья 3:3. Два мяча гости забили с пенальти, назначение которых вызвало бурную реакцию Слуцкого. Он подверг жесткой критике работу главного арбитра Сердара Газебююком, обвинив того в некомпетентности и предвзятости.

Королевский футбольный союз Нидерландов счел подобное поведение российского тренера неприемлемыми. Леониду Слуцкому грозят штраф и дисквалификация на несколько встреч голландского чемпионата.