Эквадор отзывает дипломатов, слишком хорошо знающих Ассанжа

МИД Эквадора отозвал сотрудника из своего посольства в Великобритании. Причина – слишком тесные контакты с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что сотрудник был слишком близок с Ассанжем. Чиновник пояснил, что служащие посольства должны представлять интересы только своего государства, а не посторонних лиц.

Несколько дней назад появилась информация, что Джулиан Ассанж будет скоро выслан из посольства Эквадора в Лондоне. МИД латиноамериканского государства эту информацию опровергает, передает телеканал "Россия 24".