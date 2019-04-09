Во Владивостоке машина врезалась в остановку, пострадали люди

Автомобиль врезался в остановку с людьми во Владивостоке. Пострадали две женщины, они госпитализированы.

По данным РИА Новости, одна из пострадавших находится в реанимации, за ее жизнь сейчас борются врачи. Водитель задержан.

По информации полиции, он не справился с управлением, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что мужчина сел за руль без прав, передает "Россия 24".