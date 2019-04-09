Женщина вынесла детей из машины за доли секунды до пожара

Женщина спасла своих малолетних детей из горящей машины. Все случилось в австралийской Канберре.

Кэтрин Мэйс не смогла завести автомобиль и воспользовалась дополнительным аккумулятором. Во время парковки она услышала шипение и потом хлопок: аккумулятор взорвался. Через несколько секунд пламя объяло весь автомобиль, в котором были двое малолетних детей.

Как рассказала сама женщина, трудно было высвободить сыновей из детских кресел. Когда она все-таки вынесла их из машины, через несколько секунд автомобиль целиком охватило пламя.