Леонардо да Винчи был амбидекстром, то есть одинаково хорошо владел правой и левой рукой.

К такому выводу пришли ученые из флорентийского института реставрации при галерее Уффици. Исследователи изучили одну из первых работ художника – "Пейзаж берега реки Арно с замком Монтелупо". Они сопоставили две надписи на рисунке и выяснили, что обе сделаны Леонардо да Винчи, но разными руками.

Набросок был выполнен художником, когда ему был 21 год, то есть в 1473 году. Свое заявление ученые приурочили к 500-летию со дня смерти великого мастера.