Вратарь Александр Георгиев готов помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев готов выступить в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею. Первенство пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Клуб Георгиева "Нью-Йорк Рейнджерс" не смог пробиться в плей-офф Кубка Стэнли. Таким образом освободились сразу три российских хоккеиста – вратарь Александр Георгиев, нападающие Владислав Наместников и Павел Бучневич. Александр Георгиев заявил, что готов сыграть на чемпионате мира и ждет приглашения от тренерского штаба.

"Официального приглашения в сборную пока не было. Но я свою позицию уже обозначил. Готов поехать в национальную команду. Тренеры знают об этом – все зависит от них", — приводит слова Георгиева "Известия". Ранее дал согласие выступить на чемпионате мира защитник "Аризоны" Илья Любушкин.,