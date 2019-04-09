The Hollywood Reporter сообщил, что на 85-м году жизни в Лос-Анджелесе умер актер Сеймур Кэссел.

Сын актера сообщил, что последние годы Сеймур Кэссел тяжело болел, а причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера, передает ТАСС.

Сеймур Кэссел сыграл в более чем 190 фильмах. До болезни актер много снимался в сериалах. Но самые яркие свои роли он сыграл в картинах режиссера Джона Кассаветиса, которого считал своим другом и братом. Работа в фильме "Лица" принесла Кэсселу номинацию на "Оскар" за мужскую роль второго плана.