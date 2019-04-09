Новости Спорт

Все видео этой рубрики
9 апреля 201907:23

Конор Макгрегор устроил потасовку в баре Дублина

twitter.com/TheNotoriousMMA

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор оказался в центре нового скандала. Конор подрался в одном из баров ирландской столицы Дублина.

Один из посетителей, узнавший Конора, адресовал ему фразу – "избитый русским", чем привел Макгрегора в бешенство. Конор нанес обидчику удар. Работники бара вовремя вмешались, и развели участников ссоры по разным углам. Прибывшая на место полиция не стала никого задерживать.

Конор Макгрегор в настоящее время отбывает дисквалификацию за драку, учиненную после боя с Хабибом Нурмагомедовым. Две недели назад Конор объявил о своем уходе из смешанных единоборств, но через девять дней ирландец передумал.

Сейчас

07:45

В Лос-Анджелесе умер актер Сеймур Кэссел

06:41

В Магаданской области горят свыше 4 000 гектаров леса

05:45

Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики

04:53

Доклад Чайки: в "Роскосмосе" и "Ростехе" похищено более 1,6 миллиарда

01:47

Законопроект, предотвращающий жесткий Brexit, получил королевскую санкцию

23:40

ЧП в Калининграде: часть города без света

19:25

Иран объявил армию США террористической организацией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Доклад Чайки: в "Роскосмосе" и "Ростехе" похищено более 1,6 миллиарда

Доклад Чайки: в "Роскосмосе" и "Ростехе" похищено более 1,6 миллиарда

3 часа назад
Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики

Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики

2 часа назад
Brexit: британский парламент проголосовал за отсрочку

Brexit: британский парламент проголосовал за отсрочку

2 часа назад
Аэропорт Триполи возобновил работу после воздушной атаки

Аэропорт Триполи возобновил работу после воздушной атаки

2 часа назад
Противостояние Ирана и США вышло на новый уровень

Противостояние Ирана и США вышло на новый уровень

7 часов назад
США могут ввести пошлины против товаров из Евросоюза за его субсидии Airbus

США могут ввести пошлины против товаров из Евросоюза за его субсидии Airbus

4 часа назад
6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос

6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос

2 часа назад
Генпрокуратура: число коррумпированных сотрудников ФСБ выросло в два раза

Генпрокуратура: число коррумпированных сотрудников ФСБ выросло в два раза

3 часа назад
На Арктическом форуме обсудят экономические и социальные проекты

На Арктическом форуме обсудят экономические и социальные проекты

2 часа назад
Франция: большие политические дебаты, или бенефис Макрона

Франция: большие политические дебаты, или бенефис Макрона

5 часов назад
Россия и арабский мир: в столице проходит выставка "Арабия-экспо"

Россия и арабский мир: в столице проходит выставка "Арабия-экспо"

5 часов назад
25-летие Рунета: основные тезисы форума по управлению интернетом

25-летие Рунета: основные тезисы форума по управлению интернетом

6 часов назад
Итальянский премьер задумал реформировать весь Евросоюз

Итальянский премьер задумал реформировать весь Евросоюз

4 часа назад
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить

Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить

14 часов назад
Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"

Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"

18 часов назад
Группа "Курайсы" представит этно-шоу "Музыка ветра" в Доме музыки

Группа "Курайсы" представит этно-шоу "Музыка ветра" в Доме музыки

19 часов назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

21 час назад
Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

Донбасс заплатил страшную цену за свободу, историю и язык

07.04.2019 21:30
Валентина. Документальный фильм Саиды Медведевой и Евгения Рожкова

Валентина. Документальный фильм Саиды Медведевой и Евгения Рожкова

07.04.2019 18:25
3 607
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Эквадор отзывает дипломатов, слишком хорошо знающих Ассанжа

Эквадор отзывает дипломатов, слишком хорошо знающих Ассанжа

1 час назад
Нетаньяху - Ганц: Израиль в ожидании нового премьера

Нетаньяху - Ганц: Израиль в ожидании нового премьера

1 час назад
В Магаданской области горят свыше 4 000 гектаров леса

В Магаданской области горят свыше 4 000 гектаров леса

1 час назад
Инвестиции в сельское хозяйство вырастут в 2 раза

Инвестиции в сельское хозяйство вырастут в 2 раза

1 час назад
Леонида Слуцкого ждет наказание за эмоциональную критику судьи

Леонида Слуцкого ждет наказание за эмоциональную критику судьи

2 часа назад
Пеле выписан из парижской клиники

Пеле выписан из парижской клиники

4 часа назад
СК заинтересовался историей 11-летней девочки с онкозаболеванием, с которой сняли инвалидность

СК заинтересовался историей 11-летней девочки с онкозаболеванием, с которой сняли инвалидность

7 часов назад
Украина пожаловалась на немецкую делегацию в ПАСЕ

Украина пожаловалась на немецкую делегацию в ПАСЕ

10 часов назад
"60 минут" впервые показали на украинском ТВ

"60 минут" впервые показали на украинском ТВ

10 часов назад
"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" и вышел в финал Кубка Гагарина

"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" и вышел в финал Кубка Гагарина

10 часов назад
Весеннее цветение: проблемы у аллергиков начались раньше времени

Весеннее цветение: проблемы у аллергиков начались раньше времени

10 часов назад
Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome

Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome

11 часов назад
АЭС, С-400 и "Турецкий поток": Путин и Эрдоган объявили перекрестный год культуры и туризма

АЭС, С-400 и "Турецкий поток": Путин и Эрдоган объявили перекрестный год культуры и туризма

11 часов назад
Конструктор корабля Гагарина умер за четыре дня до 58-летия исторического полета

Конструктор корабля Гагарина умер за четыре дня до 58-летия исторического полета

12 часов назад
Еще до начала сезона отпусков платные трассы подорожают

Еще до начала сезона отпусков платные трассы подорожают

12 часов назад
В Пентагоне рассказали, как AR-шлем Microsoft поможет солдатам

В Пентагоне рассказали, как AR-шлем Microsoft поможет солдатам

13 часов назад
ГИБДД рассказала, что изменится в работе автошкол

ГИБДД рассказала, что изменится в работе автошкол

14 часов назад
Самые аварийные регионы России: рейтинг 2018 года

Самые аварийные регионы России: рейтинг 2018 года

14 часов назад
Российские операторы связи недовольны инновациями Apple и Samsung

Российские операторы связи недовольны инновациями Apple и Samsung

15 часов назад
Неправильное питание убивает больше людей, чем курение и гипертония

Неправильное питание убивает больше людей, чем курение и гипертония

17 часов назад
Геймер обменял приставку на машину для матери

Геймер обменял приставку на машину для матери

17 часов назад
Фобия нового времени: почему люди боятся разговаривать по телефону

Фобия нового времени: почему люди боятся разговаривать по телефону

18 часов назад
В Интернете появился трейлер индийского мультфильма с непроизносимым названием

В Интернете появился трейлер индийского мультфильма с непроизносимым названием

18 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

04.04.2019 12:03
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34