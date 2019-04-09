Конор Макгрегор устроил потасовку в баре Дублина

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор оказался в центре нового скандала. Конор подрался в одном из баров ирландской столицы Дублина.

Один из посетителей, узнавший Конора, адресовал ему фразу – "избитый русским", чем привел Макгрегора в бешенство. Конор нанес обидчику удар. Работники бара вовремя вмешались, и развели участников ссоры по разным углам. Прибывшая на место полиция не стала никого задерживать.

Конор Макгрегор в настоящее время отбывает дисквалификацию за драку, учиненную после боя с Хабибом Нурмагомедовым. Две недели назад Конор объявил о своем уходе из смешанных единоборств, но через девять дней ирландец передумал.