Решение суда по делу Хорошавина: бывший глава Сахалина будет сидеть дальше

Сахалинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему губернатору региона Александру Хорошавину и его бывшим подчиненным, осужденным за взятки.

Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб подсудимых и их защиты, требовавших отменить обвинительный приговор суда первой инстанции и оправдать экс-губернатора и двух его бывших подчиненных.

9 февраля 2018 года Хорошавин был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей; его подельникам (зампреду правительства и советнику) дали восемь и девять с половиной лет соответственно (плюс штраф на общую сумму 175 млн рублей).

В марте 2015 года арестованный губернатор удивил своими богатствами: четыре квартиры в столичном регионе, шесть автомобилей, драгоценности, крупная сумма наличных в рублях и в иностранной валюте на семьсот миллионов. В 2009 году его назвали самым богатым губернатором России. Кстати, при обыске у Хорошавина изъяли ручку стоимостью в 36 миллионов рублей.