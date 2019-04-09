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Боевые действия в Ливии 40 минут назад

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9 апреля 201909:12 Виктория Гусева

Битва за Триполи: жители покидают ливийскую столицу

51 человек погиб во время боев в Ливии, десятки ранены. Накануне после авиаударов был закрыт аэропорт в Триполи. Битва за ливийскую столицу продолжается.

Гражданские самолеты аэропорт "Митига" принимает лишь последние четыре года. Ранее он предназначался исключительно для боевых самолётов. Воздушная атака армии маршала Халифа Хафтара стала ответом на авиаудары Правительства национального согласия (ПНС) по отрядам Ливийской национальной армии (ЛНА). Хафтар на брифинге рассказал, что целью его авиации были боевые самолеты, находившиеся на ремонте.

"Мы проинструктировали пилотов по целям, — говорит маршал. — Удары направили на истребитель и вертолет "Чинук", который стоял рядом. Мы не целились в гражданскую авиацию и не стремились остановить полеты в этом аэропорту или провоцировать задержку. Авиаудары нанесли быстро. Самолеты после обслуживания должны были отправиться на базу в Мисурату".

Мисурата считается оплотом исламистских группировок на ливийской земле.

"По оценкам, более 50 группировок только в одном Триполи. Наиболее серьёзная вооруженная сила – это группировка в городе Мисураты", — говорит эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Свои дома покинули тысячи жителей Триполи; среди погибших — десятки гражданских. Миссия ООН в минувшее воскресенье просила о гуманитарной паузе, чтобы вывезти раненных. Эту просьбу конфликтующие стороны проигнорировали. В результате двое врачей погибли, когда пытались эвакуировать пострадавших.

Нерезультативными оказались и переговоры представителей Организации с лидерами противостояний. На прошлой неделе американцы вывели свой военный контингент, а вчера их примеру последовала Индия. Впрочем, в надёжности этих заявлений по опыту уже приходится сомневаться.

"Мы знаем, как можно относиться к американским заявлениям по той же Сирии. Что произойдет в Ливии, еще нужно посмотреть", — отмечает Владимир Фитин.

Ливия погружена в хаос уже более восьми лет после агрессии НАТО. С тех пор стране укоренилось двоевластие. С 14 по 16 апреля под эгидой ООН пройдёт конференция по национальному примирению в ливийском Гадамесе. Приглашены все стороны конфликта.

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