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9 апреля 201908:31

Бобровский пропустил тренировку "Коламбуса" из-за травмы

Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский не смог принять участия в тренировке команды в преддверии стартового матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй Лайтнинг". Он пропустил занятия на льду из-за травмы.

Как сообщает РИА Новости, Бобровский испытывает проблемы из-за повреждения верхней части тела. Пока никто не может сказать, сыграет ли российский вратарь в первом раунде плей-офф.

Серия с "Тампа-Бэй Лайтнинг" стартует 10 апреля. Напомним, что Сергей Бобровский стал лучшим голкипером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по количеству игр на ноль. На счету россиянина девять таких матчей.

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