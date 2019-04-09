Бобровский пропустил тренировку "Коламбуса" из-за травмы

Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский не смог принять участия в тренировке команды в преддверии стартового матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй Лайтнинг". Он пропустил занятия на льду из-за травмы.

Как сообщает РИА Новости, Бобровский испытывает проблемы из-за повреждения верхней части тела. Пока никто не может сказать, сыграет ли российский вратарь в первом раунде плей-офф.

Серия с "Тампа-Бэй Лайтнинг" стартует 10 апреля. Напомним, что Сергей Бобровский стал лучшим голкипером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по количеству игр на ноль. На счету россиянина девять таких матчей.