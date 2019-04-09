9 апреля 201909:07
В Уфе самолет совершил вынужденную посадку из-за приступа эпилепсии у пассажирки
Самолет компании "Ред Вингс" экстренно сел в аэропорту Уфы. ЧП произошло сегодня ночью. Воздушное судно следовало по маршруту Москва — Новосибирск. Внезапно состояние одной из пассажиров - семнадцатилетней девушки — резко ухудшилось. Предварительно, у нее произошел эпилептический приступ. Бригада скорой помощи доставила ее Городскую клиническую больницу, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Как уточнили пресс-службе аэропорта "Уфа", на борту находились 138 пассажиров. Около 4:30 самолет вылетел в Новосибирск.
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