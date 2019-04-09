В Иркутской области муж отвез в лес и задушил "пилившую" его жену

Полицейские города Братск Иркутской области задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги, которую он пытался объявить пропавшей без вести.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.

Вернувшись в город, он сообщил родителям супруги и в полицию о том, что женщина ушла из дома в неизвестном направлении. В течение нескольких дней он активно участвовал в ее поисках.

Мужчина признался в убийстве, показал полицейским место преступления и труп. По его словам, жена его "достала" — постоянно "пилила" и у него "сдали нервы".

К уголовной ответственности он никогда не привлекался. У супругов остался трехлетний ребенок.