Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил внеочередные выборы главы государства на 9 июня 2019 года.

"Как действующий глава государства я гарантию, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо. Это моя принципиальная позиция", — пообещал Токаев в обращении к гражданам страны, передает ТАСС.

19 марта Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном с 1989 года, объявил о сложении с себя полномочий президента. В соответствии с Конституцией страну возглавил спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 20 марта состоялась официальная церемония его вступления в должность. Исполнять обязанности главы государства Токаев будет до следующих выборов.