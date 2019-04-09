Бетонная плита рухнула на автобус с пассажирами в Новосибирске

Водитель тягача случайно "выгрузил" бетонную плиту на пассажирский автобус в Новосибирске. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Инцидент произошел 8 апреля в Бронном переулке. Повернув налево, грузовик начал объезжать притормозивший у остановки автобус, но в этот момент одна из закрепленных вертикально плит накренилась и рухнула на проезжую часть, зацепив заднюю часть общественного транспорта.

В автобусе было много пассажиров, но никто из них, по счастью, не пострадал.

Движение по дороге было полностью перекрыто, поскольку обломки плиты разлетелись по асфальту.