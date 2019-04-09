В Москве начался суд над Кокориным и Мамаевым

В Пресненском районном суде Москвы началось судебное разбирательство дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые уже шесть месяцев провели в СИЗО. Государственным обвинителем выступает Светлана Тарасова.

Ранее футболистам предъявили обвинения в совершении двух преступлений по ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство) и ст. 116 УК (побои). Вместе с ними судят младшего брата Кокорина Кирилла и их приятеля Александра Протасовицкого.

Напомним, что 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест спортсменам до 25 сентября.

Отметим, что Кокорин и Мамаев прибыли в Пресненский суд Москвы с вещами. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме.