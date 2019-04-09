Крестный ход-2019: из Магадана через всю Россию, Беларусь и Украину

Дорога в 60 тысяч километров. Из Магадана стартовал автомобильный крестный ход. Он пройдет через всю Россию, далее Беларусь и Украина, затем обратно в столицу Колымы.

Едут не с пустыми руками. С собой везут двадцать православных крестов. Их будут устанавливать по ходу движения: первый — в Сусуманском городском округе, возле бывшего прииска "Мальдяк", где отбывал наказание Сергей Королёв. Как передает ГТРК "Магадан", кресты будут ставить, как напоминание, на значимых для России и церкви местах.

В этом году автопробег приурочен 600-летию явления животворящего креста. На сегодняшний момент он находится в селе Годеново Ярославской области. Он был найден на глухом болоте под Ростовом, утверждают провославные. Считается, что молитвы у святой реликвии ведут за собой чудеса и исцеления. Василий Ухорь, один из организаторов крестного хода отмечает, что это одна из самых загадочных историй в православии. В его планах, рассказать людям о Годеновском кресте.

Василий Ухорь поделился: "Во время молитвы открываются очень многие тайны. И надеюсь, что в этот раз тоже появятся какие-нибудь откровения. До сих пор не ясно, почему именно там явился крест, почему в это время".

Участник Крестного хода-2019 Александр Ермаков сообщил, что основной крестный ход начнется с Владивостока. Туда на машинах прибывают сподвижники из других регионов. В планах - 9 мая с Бессмертного полка выдвинуться уже по всей святой Руси.

Средства на дорогу собирали с добровольных пожертвований. Первая группа включает в себя шесть человек на трех машинах, в пути их колонна должна значительно увеличиться. Обратно участники крестного хода планируют вернуться к ноябрю.