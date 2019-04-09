В Москве прощаются с Георгием Данелией

В Москве началась церемония прощания с народным артистом СССР, режиссером Георгием Данелией. Гражданская панихида проходит в Доме кино, после чего режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище, передает телеканал "Россия 24". Как сообщалось, мастер ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Режиссер подарил миру такие фильмы, как "Мимино", "Осенний марафон", "Афоня", "Кин-дза-дза!", "Орел и решка". Но готовился Данелия к карьере архитектора, закончил МАРХИ. Параллельно снимался в кино, поступил на Высшие режиссерские курсы в мастерскую Михаила Калатозова. Известность пришла к режиссеру в 1964 году, после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве".

Данелия был лауреатом Государственных премий России и СССР, кавалером орденов "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, Трудового Красного Знамени, "Знака Почета", грузинского Ордена чести. Он — обладатель призов на различных кинофестивалях, в том числе на смотрах в Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, Габрово, Варне, Шамрузе, Map-дель-Плата, Канне, а также специальных призов в Мадриде, Ванкувере, Берлине, Сочи и многих других.