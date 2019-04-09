Россия окажет поддержку всем судам, проходящим по Северному морскому пути
Россия никому не угрожает в Арктике и занимается в этом регионе исключительно обеспечением собственной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все, что мы делаем в Арктическом регионе, как и в любом другом регионе Российской Федерации, нацелено именно и исключительно на это. Мы никому не угрожаем", — подчеркнул министр, выступая на международном форуме "Арктика — территория диалога". Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".
При этом, по словам Лаврова, Россия готова помогать всем судам, которые проходят по Северному морскому пути.
"У России, можно без ложной скромности сказать, есть уникальный опыт обеспечения правильной деятельности в высоких широтах, и мы готовы обеспечивать поддержку всем судам", — пояснил он.
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