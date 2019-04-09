Пьяный пешеход в Магнитогорске перегородил дорогу и попал под колеса. Видео

В Магнитогорске пьяный мужчина переходил дорогу на красный свет и был сбит внедорожником.

Инцидент произошел 7 апреля на улице Карла Маркса. За пару секунд до столкновения пешеход разозлился на звуковой сигнал — водитель нажал на клаксон — и остановился прямо перед несущимся автомобилем.

Остановиться машина не успела и сбила 30-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали: в крови у него оказалось 2 промилле алкоголя, что соответствует сильному опьянению. Вскоре он самостоятельно покинул больницу.

Водитель был вынужден до поздней ночи давать объяснения в отделении ГИБДД.