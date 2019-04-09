Аленичев не смог оспорить штраф и лишение водительских прав

Ленинский районный суд Красноярска рассмотрел дело главного тренера футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева. Наставник красноярской команды пытался вернуть водительские права, а также оспорить назначенный ему штраф. Однако судья оставил прежнее решение суда без изменений.

Как сообщает "Спорт-экспресс", доводы Аленичева не были приняты во внимание. Суд признал его виновным в совершении административного нарушения.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 ноября 2018 года главный тренер "Енисея", который находился за рулем клубного автомобиля с признаками опьянения, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Аленичев отказался проходить медицинское освидетельствование.

В итоге он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года.