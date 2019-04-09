Все российские детсады и школы переходят на йодированную соль

Роспотребнадзор издал распоряжение, согласно которому отныне в столовых детских садов и школ при приготовлении еды вводится обязательство использовать только йодированную соль.

Руководитель ведомства — главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что этот уже зарегистрированный документ был опубликован 8 апреля, и уже с 9 апреля "все детское население страны, посещая сады и школы, будет потреблять йодированную соль".

Следующим шагом, по словам Поповой, станет принятие закона о том, чтобы вся соль в рознице была йодированной, передает "Интерфакс",

Ранее поддержанный Роспотребнадзором проект этого закона ранее был опубликован Минздравом для общественного обсуждения. Ожидается, что он должен вступить в силу в 2020 году.

В пояснительной документации министерства к проекту данного закона говорится о том, что в России йодированную соль употребляет менее 30 процентов населения, в то время как в ряде стран Евразийского экономического союза уже введено ее всеобщее использование.

В Минздраве РФ также указали на актуальность проблемы заболеваний, связанных с дефицитом йода.