Вооруженным налетчикам пришлось уговаривать невозмутимую продавщицу отдать им деньги

Трое вооруженных пистолетами и ножами молодых людей совершили налет на цветочный магазин в Балашихе — деньги они планировали пустить на ремонт машины, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД. В салоне их ждал холодный прием: судя по записи с камеры наблюдения, продавщица обладает нордическим характером и привыкла к покупателям с пистолетами в руках.

На невозмутимого флориста грабители наткнулись в магазине на Советской улице. Кадры свидетельствуют о том, что им пришлось едва ли не уговаривать девушку пройти к кассе и отдать им наличность. В довершение они забрали у нее сережки, золотое кольцо и мобильный телефон, но и в этом случае продавщица демонстрировала поразительное самообладание.

Подозреваемых задержали на съемной квартире, где во время обыска обнаружили украденный телефон и пневматические пистолеты. Один из молодых людей, ранее уже судимый за разбой, признался, что на преступление его толкнула нехватка средств на ремонт автомобиля. Починка имеет все шансы затянуться: суда задержанные будут дожидаться в изоляторе, а за ночной визит им может грозить до 15 лет лишения свободы.