Навальный получит 22 тысячи евро за 10-месячный домашний арест

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу Алексея Навального по "делу Ив Роше", признав нарушенными права оппозиционера, передает "Интерфакс".

Как сообщила адвокат оппозиционера Ольга Михайлова, суд признал, что его содержание под домашним арестом было излишней мерой пресечения, по политическим мотивам. "Также в отношении него было нарушено право на свободу слова".

По словам адвоката, в качестве моральной компенсации суд присудил Навальному 20 тысяч евро и 2,5 тысячи евро в качестве компенсации судебных издержек. Мы довольны решением суда", — отметила Михайлова.

Как сообщалось, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве. Следствием было установлено, что братья похитили 26,8 миллиона рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 миллиона рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство"

Судья Елена Коробченко приговорила Алексея Навального к 3,5 годам условно и 5 годам испытательного срока, его брата Олега — к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.