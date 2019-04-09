Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове

Нештатная ситуация заставила отложить рейс авиакомпании UTair из Саратова в Сургут — во время взлета из кабины Як-42Д повалил дым, сообщила пресс-служба оператора воздушной гавани. Самолет, который не успел подняться в воздух, отправили на стоянку, 99 его пассажиров вернули в зал ожидания, никто из них не пострадал.

Инцидент произошел в 08:12 9 апреля, когда лайнер направлялся к взлетно-посадочной полосе. Командир воздушного судна самостоятельно принял решение прекратить взлет и проследовал на стоянку. Сейчас проводится обследование самолета.

На борту, по данным "Взгляд-инфо", находились 99 вахтовиков компании "Сургутнефтегаз" и смежных организаций, а также шесть членов экипажа. ЧП обошлось без пострадавших и не привело к задержке других рейсов. Всех пассажиров доставили в аэровокзал, где они дожидаются резервного самолета.