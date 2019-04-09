Полиция арестовала игрока "Челси" Дринкуотера за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Дэнни Дринкуотер попал в аварию с участием еще одной машины. Инцидент произошел 8 апреля утром. Позже он был арестован полицией Чешира по подозрению в употреблении алкогольных напитков. В дорожном происшествии никто серьезно не пострадал.

Как сообщает Sky Sports, позже 29-летний футболист был выпущен под залог. Его дело будет рассмотрено 13 мая в Магистратском суде Стокпорта.

Дринкуотер является чемпионом Англии 2016 года в составе "Лестер Сити". Кроме того, он стал обладателем Кубка Англии в 2018 году.