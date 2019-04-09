Фатальный конец ночной гонки по Новосибирску попал на видео

Минувшей ночью легковой автомобиль в Новосибирске попал в аварию — концовка его заезда попала на видео, опубликованное службой "АСТ-54".

Авария произошла 9 апреля на улице Челюскинцев: автомобиль Subaru Legacy наехал на бордюрный камень, потерял управление, искрясь пролетел над газоном, отбивая колеса и части кузова о попадающиеся препятствия и закончил свой заезд рядом со светофорным столбом.

Спасателям пришлось потрудиться при извлечении потерявших сознание водителя и пассажира из искореженной машины.

Пострадавших — 27-летнего мужчину, сидевшего за рулем, и 19-летнюю девушку с пассажирского сидения — доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель пришел в себя и успел прокомментировать случившееся: по его словам, в машине отказали тормоза.

Правдивость его слов предстоит проверить инспекторам ГИБДД, которые предположили, что в момент аварии автомобиль двигался со скоростью 120-140 километров в час.